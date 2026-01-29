  1. Законодавство
Правила оформлення та перевірки лікарняних змінюються — що передбачає підписаний закон

18:41, 29 січня 2026
Закон вдосконалює систему контролю за лікарняними: з’явиться постійна можливість паперових листків.
Президент України Володимир Зеленський підписав №4683-IX, який удосконалює порядок видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності.

Нагадаємо, Верховна Рада в листопаді 2025 року ухвалила в другому читанні та в цілому відповідний проєкт закону 13062 «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування.

Раніше ми повідомляли, що за результатами проведеної уповноваженими особами перевірки, Пенсійний фонд зможе вимагати від закладів охорони здоров’я усунення порушень, або ж повернення коштів виплачених за листком непрацездатності, визнаним необґрунтованим.

Закон:

  • удосконалює процес проведення перевірок видачі та обґрунтованості продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування;
  • уточнює механізм компенсації сум страхової виплати у разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності та оскарження вимоги на компенсацію;
  • передбачає можливість використання, в окремих випадках, паперових листків непрацездатності не на час дії воєнного стану, а на постійній основі;
  • передбачає, що порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності, обставини та випадки оформлення листків непрацездатності у паперовій формі встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з уповноваженим органом управління.

