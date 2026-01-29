Правила оформления и проверки больничных меняются — что предусматривает подписанный закон

Закон усовершенствует систему контроля за больничными: появится постоянная возможность бумажных листков.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал №4683-IX, который совершенствует порядок выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности.

Напомним, Верховная Рада в ноябре 2025 года приняла во втором чтении и в целом соответствующий проект закона 13062 «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» относительно совершенствования порядка выдачи, продления и контроля за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования.

Ранее сообщалось, что по результатам проверки, проведенной уполномоченными лицами, Пенсионный фонд сможет требовать от учреждений здравоохранения устранения нарушений либо возврата средств, выплаченных по листку нетрудоспособности, признанному необоснованным.

Закон:

усовершенствует процесс проведения проверок выдачи и обоснованности продления листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования;

уточняет механизм компенсации сумм страховых выплат в случае установления необоснованности выдачи листка нетрудоспособности и обжалования требования о компенсации;

предусматривает возможность использования, в отдельных случаях, бумажных листков нетрудоспособности не только на время действия военного положения, но и на постоянной основе;

устанавливает, что порядок и условия выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности в электронном реестре, а также обстоятельства и случаи оформления листков в бумажной форме определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом управления.

