Рада розгляне законопроєкт про військові почесті померлим Захисникам України

18:06, 13 лютого 2026
Законопроект унормовує порядок віддання військових почестей особам, оголошеним судом померлими.
Рада розгляне законопроєкт про військові почесті померлим Захисникам України
Фото: nedelya.info
Уряд зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» щодо військового прощального ритуалу» (реєстр. № 15029).

«Законопроект спрямований на унормування питань щодо віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими», – зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект визначає порядок проведення військового прощального ритуалу, забезпечуючи формалізацію вшанування таких військовослужбовців та надання їм належних державних почестей.

Сам текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради.

Верховна Рада України законопроект ЗСУ військові Кабінет Міністрів України

