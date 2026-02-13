Рада розгляне законопроєкт про військові почесті померлим Захисникам України

Законопроект унормовує порядок віддання військових почестей особам, оголошеним судом померлими.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» щодо військового прощального ритуалу» (реєстр. № 15029).

«Законопроект спрямований на унормування питань щодо віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими», – зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроект визначає порядок проведення військового прощального ритуалу, забезпечуючи формалізацію вшанування таких військовослужбовців та надання їм належних державних почестей.

Сам текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради.

