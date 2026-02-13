Рада рассмотрит законопроект о военных почестях умершим Защитникам Украины

Законопроект нормирует порядок отдания военных почестей лицам, объявленным судом умершими.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного прощального ритуала» (регистр. № 15029).

«Законопроект направлен на урегулирование вопросов оказания воинских почестей лицам, защищавшим независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, из числа лиц, объявленных судом умершими», — отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект определяет порядок проведения военного прощального ритуала, обеспечивая формализацию чествования таких военнослужащих и предоставление им надлежащих государственных почестей.

Сам текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

