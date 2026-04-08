Які законопроєкти Рада планує розглянути 8 квітня — список

8 квітня Верховна Рада планує розглянути низку законопроєктів.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15133 — Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії у зв’язку з 40-ми роковинами Чорнобильської трагедії та недопущення порушення російською федерацією міжнародного режиму ядерної безпеки внаслідок цілеспрямованих атак на Чорнобильську атомну електростанцію

№15111, №15111-1, №15111-2, №15111-3, №15111-4, №15111-д — Проекти законів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів

Друге читання

№12426 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу

№11520 — Проект Закону про публічні закупівлі

№14030 — Проект Закону про основні засади державного нагляду (контролю)

Перше читання

№14271 — Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері відновлюваних джерел енергії

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15024 — Проект Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкрутства для державних підприємств та/або господарських товариств щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Перше читання

№13435 — Проект Закону про оцінку майна

Друге читання

№13705-д — Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу

№13204-1 — Проект Закону про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

№15079 — Проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів державної влади, інших державних органів та суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15112, №15112-1, №15112-2, №15112-3, №15112-4, №15112-5, №15112-6 — Проекти законів щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

Перше читання

№14327, №14327-1, №14327-д — Проекти законів щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

