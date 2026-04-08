Какие законопроекты Рада планирует рассмотреть 8 апреля — список

10:02, 8 апреля 2026
8 апреля Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов.
В среду, 8 апреля, состоится заседание парламента, в ходе которого планируется рассмотреть ряд законопроектов.

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15133 — Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, Организации Объединенных Наций и Международному агентству по атомной энергии в связи с 40-й годовщиной Чернобыльской трагедии и недопущением нарушения Российской Федерацией международного режима ядерной безопасности вследствие целенаправленных атак на Чернобыльскую атомную электростанцию

№15111, №15111-1, №15111-2, №15111-3, №15111-4, №15111-д — Проекты законов о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложении таких доходов

Второе чтение

№12426 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию государственного рыночного надзора и системы технического регулирования в соответствии с требованиями Европейского Союза

№11520 — Проект Закона о публичных закупках

№14030 — Проект Закона об основных принципах государственного надзора (контроля)

Первое чтение

№14271 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации законодательства Европейского Союза в сфере возобновляемых источников энергии

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15024 — Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также особенностей применения процедур банкротства для государственных предприятий и/или хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение о приватизации

Первое чтение

№13435 — Проект Закона об оценке имущества

Второе чтение

№13705-д — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно подтверждения страхового стажа

№13204-1 — Проект Закона о государственном регулировании органического производства, обращения и маркировки органической продукции

№15079 — Проект Постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины

Для включения в повестку дня и принятия решения

№15112, №15112-1, №15112-2, №15112-3, №15112-4, №15112-5, №15112-6 — Проекты законов о налогообложении операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость

Первое чтение

№14327, №14327-1, №14327-д — Проекты законов по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

