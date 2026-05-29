Презентували новий євроінтеграційний законопроєкт щодо засобів захисту рослин

10:50, 29 травня 2026
Понад 100 діючих речовин можуть зникнути з українського ринку, адже вони заборонені в ЄС.
Комітет з питань аграрної та земельної політики 27 травня провів круглий стіл, під час якого було обговорено новий проєкт Закону України «Про засоби захисту рослин», презентований Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.

Документ розроблено з метою імплементації положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1107/2009 щодо введення в обіг засобів захисту рослин та наближення законодавства України до права Європейського Союзу.

Під час заходу зазначалося, що для посилення ролі України як експортно-орієнтованого та конкурентоспроможного учасника світового ринку сільськогосподарської продукції у процесі приєднання до ЄС важливим є напрацювання законодавчих пропозицій і механізмів державної підтримки українських аграріїв.

Голова Комітету Олександр Гайду зауважив, що на цьому етапі гармонізація із законодавством ЄС змінює підходи до регулювання засобів захисту рослин. Понад 100 діючих речовин можуть зникнути з українського ринку, адже вони заборонені в ЄС. Водночас провідні аграрні асоціації пропонують запровадити перехідний період для обмежень на використання засобів захисту рослин відповідно до правил ЄС після вступу України до ЄС — щонайменше на 10 років.

Без перехідного періоду існує ризик заборони понад 65–70% діючих речовин пестицидів, різкого скорочення доступних засобів захисту рослин, ускладнення боротьби зі шкідниками та хворобами, а також зниження врожайності до 20% і суттєвих економічних втрат.

Учасники круглого столу акцентували увагу на тому, що в цьому питанні має бути стійка позиція Уряду під час переговорів щодо наближення українського законодавства у відповідному розділі до норм і вимог ЄС.

Як підсумок круглого столу, учасники зазначили, що український аграрний сектор уже сьогодні значною мірою працює за європейськими правилами, особливо експортно-орієнтовані виробники, які постачають продукцію до ЄС, та вже змушені дотримуватись значної частини європейських вимог. Водночас між українською та європейською системами засобів захисту рослин ще залишаються суттєві відмінності.

Цей захід став майданчиком для того, щоб представники аграрної спільноти висловили свої зауваження та пропозиції до зазначеної законодавчої ініціативи для подальшого їх врахування Міністерством під час доопрацювання проєкту Закону України «Про засоби захисту рослин».

