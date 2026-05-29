Презентирован новый евроинтеграционный законопроект о средствах защиты растений

Более 100 действующих веществ могут исчезнуть с украинского рынка, поскольку они запрещены в ЕС.

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 27 мая провел круглый стол, в ходе которого был обсужден новый проект Закона Украины «О средствах защиты растений», представленный Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Документ разработан с целью имплементации положений Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1107/2009 о введении в оборот средств защиты растений и приближения законодательства Украины к праву Европейского Союза.

Во время мероприятия отмечалось, что для усиления роли Украины как экспортно-ориентированного и конкурентоспособного участника мирового рынка сельскохозяйственной продукции в процессе присоединения к ЕС важным является выработка законодательных предложений и механизмов государственной поддержки украинских аграриев.

Председатель Комитета Александр Гайду отметил, что на данном этапе гармонизация с законодательством ЕС меняет подходы к регулированию средств защиты растений. Более 100 действующих веществ могут исчезнуть с украинского рынка, поскольку они запрещены в ЕС. В то же время ведущие аграрные ассоциации предлагают ввести переходный период для ограничений на использование средств защиты растений в соответствии с правилами ЕС после вступления Украины в ЕС — как минимум на 10 лет.

Без переходного периода существует риск запрета более 65–70% действующих веществ пестицидов, резкого сокращения доступных средств защиты растений, усложнения борьбы с вредителями и болезнями, а также снижения урожайности до 20% и существенных экономических потерь.

Участники круглого стола акцентировали внимание на том, что в этом вопросе должна быть устойчивая позиция Правительства во время переговоров по приближению украинского законодательства в соответствующем разделе к нормам и требованиям ЕС.

В качестве итога круглого стола участники отметили, что украинский аграрный сектор уже сегодня в значительной степени работает по европейским правилам, особенно экспортно-ориентированные производители, поставляющие продукцию в ЕС, и уже вынужденные соблюдать значительную часть европейских требований. Вместе с тем между украинской и европейской системами средств защиты растений все еще остаются существенные различия.

Это мероприятие стало площадкой для того, чтобы представители аграрного сообщества высказали свои замечания и предложения к указанной законодательной инициативе для дальнейшего их учета Министерством при доработке проекта Закона Украины «О средствах защиты растений».

