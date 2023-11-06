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  1. Суспільство

Добровільне страхування: у ПФУ пояснили, як дізнатись, що внески зараховані та стаж «куплено»

23:04, 6 листопада 2023
Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду.
Добровільне страхування: у ПФУ пояснили, як дізнатись, що внески зараховані та стаж «куплено»
Зображення: freepik.com
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З березня поточного року українці отримали можливість «купити» страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Як пояснили у ПФУ, добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі. Добровільні внески можна сплатити як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером.

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Повідомлення про сплату надійде на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески.

«Перевірити дані про зарахування платежу, заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті, сформувавши електронну довідку ОК-5. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі «Звітний рік: 2023 рік» відображається заробітна плата для пенсії, розрахована з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу», - пояснили у ПФУ.

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