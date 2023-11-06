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  1. Общество

Добровольное страхование: в ПФУ объяснили, как узнать, что взносы зачислены и стаж «куплен»

23:04, 6 ноября 2023
Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда.
Добровольное страхование: в ПФУ объяснили, как узнать, что взносы зачислены и стаж «куплен»
Изображение: freepik.com
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С марта текущего года украинцы получили возможность «купить» страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Как пояснили в ПФУ, добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие. Добровольные взносы можно уплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.

Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда. Уведомление об уплате поступит на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачено взносы.

«Проверить данные о зачислении платежа, заработной плате для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса и количество дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете, сформировав электронную справку ОК-5. На последней странице справки ОК-5 в разделе «Отчетный год: 2023 год» отображается заработная плата для пенсии, рассчитанная с добровольно уплаченного взноса и количество дней приобретенного страхового стажа», – пояснили в ПФУ.

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