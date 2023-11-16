Зимові канікули в Україні: коли розпочнуться та скільки триватимуть

Зимові канікули для школярів у Києві, Черкасах та Дніпрі розпочнуться з 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024.

Фото: freepik

Стало відомо, коли почнуться зимові канікули 2023-2024 для українських школярів.

Школи можуть самостійно визначати графіки канікул для учнів. Але є рекомендовані графіки для школярів, дати яких можуть також розробляти у кожному регіоні окремо. Про це повідомляє видання «Вікна».

Так, зимові канікули для школярів у Києві, Черкасах та Дніпрі розпочнуться з 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024. Іншим варіантом зимових канікул є такий: з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024. Дізнатися, який варіант обрала школа, де навчається дитина, можна в адміністрації або на її сайті.

Під час зимових канікул школярі матимуть 16 днів відпочинку, а першокласники у Києві такому матимуть додатковий тиждень канікул — з 19 до 25 лютого 2024 року.

У регіонах тривалість зимових канікул та їх початок може відрізнятися:

Івано-Франківська область – 27 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року;

Харківська область – з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024 року;

Полтавська область – з 30 грудня 2023 по 14 січня 2024 року.

Київська область визначатиме тривалість канікул індивідуально.

Школярі, які мають триместрову систему навчання, розпочнуть зимові канікули:

з 25 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року;

з 12 лютого 2024 до 18 лютого 2024 року.

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