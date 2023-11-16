Прокуратура повернула столичній громаді квартиру вартістю майже 4,5 млн грн

Квартира розташована в будинку на вул. Джона Маккейна у Печерському районі.

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Столичній громаді повернули квартиру в центрі міста вартістю майже 4,5 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що вдалося відстояти право територіальної громади міста на квартиру, розташовану в будинку на вул. Джона Маккейна у Печерському районі, яка є відумерлою спадщиною та на підставі підробленого договору дарування вибула у власність фізичних осіб.

«У 2021 році Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду про витребування квартири, площею 57,3 кв. м, вартістю майже 4,5 млн грн з чужого незаконного володіння останнього набувача. Проте рішенням районного суду міста Києва у задоволенні позову відмовлено», – йдеться у повідомленні.



Прокуратура оскаржила рішення в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, постановою якого позов прокурора задоволено в повному обсязі. Визнано спадщину відумерлою та витребувано квартиру на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.



Вказане рішення суду набрало законної сили. На даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.

Раніше ми писали, що суд повернув територіальній громаді землі водного фонду Київщини.

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