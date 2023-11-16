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Прокуратура повернула столичній громаді квартиру вартістю майже 4,5 млн грн

18:09, 16 листопада 2023
Квартира розташована в будинку на вул. Джона Маккейна у Печерському районі.
Прокуратура повернула столичній громаді квартиру вартістю майже 4,5 млн грн
ілюстративне фото
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Столичній громаді повернули квартиру в центрі міста вартістю майже 4,5 млн грн,  повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що вдалося відстояти право територіальної громади міста на квартиру, розташовану в будинку на вул. Джона Маккейна у Печерському районі, яка є відумерлою спадщиною та на підставі підробленого договору дарування вибула у власність фізичних осіб.

«У 2021 році Шевченківська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду про витребування квартири, площею 57,3 кв. м, вартістю майже 4,5 млн грн з чужого незаконного володіння останнього набувача. Проте рішенням районного суду міста Києва у задоволенні позову відмовлено», – йдеться у повідомленні.
 
Прокуратура оскаржила рішення в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, постановою якого позов прокурора задоволено в повному обсязі. Визнано спадщину відумерлою та витребувано квартиру на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.
 
Вказане рішення суду набрало законної сили. На даний час прокуратурою вживаються заходи щодо його реального виконання.

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