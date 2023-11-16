Прокуратура вернула столичной общине квартиру стоимостью почти 4,5 млн грн

Квартира находится в доме на ул. Джон Маккейн в Печерском районе.

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Столичной общине вернули квартиру в центре города стоимостью почти 4,5 млн грн, сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что удалось отстоять право территориальной общины города на квартиру, расположенную в доме по ул. Джона Маккейна в Печерском районе, которая является выморочным наследием и на основании поддельного договора дарения выбыла в собственность физических лиц.

"В 2021 году Шевченковская окружная прокуратура города Киева обратилась с иском в суд о истребовании квартиры площадью 57,3 кв. м, стоимостью почти 4,5 млн грн из чужого незаконного владения последнего приобретателя. Однако решением районного суда города Киева в удовлетворении отказано", - сказано в сообщении.



Прокуратура обжаловала решение в апелляционном порядке в Киевский апелляционный суд, постановлением которого иск прокурора удовлетворен в полном объеме. Признано наследство выморочным и истребовано квартиру в пользу территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета.



Указанное решение суда вступило в законную силу. В настоящее время прокуратурой принимаются меры по его реальному исполнению.

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