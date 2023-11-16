Зимние каникулы в Украине: когда начнутся и сколько будут продолжаться

Зимние каникулы для школьников в Киеве, Черкассах и Днепре начнутся с 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

Фото: freepik

Стало известно, когда начнутся зимние каникулы 2023-2024 годов для украинских школьников.

Школы могут самостоятельно определять графики каникул для учащихся. Но есть рекомендованные графики для школьников, даты которых могут разрабатывать в каждом регионе отдельно. Об этом сообщает издание «Вікна».

Так, зимние каникулы для школьников в Киеве, Черкассах и Днепре начнутся с 23 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года. Другим вариантом зимних каникул является такой: с 30 декабря 2023 по 14 января 2024 года. Узнать, какой вариант выбрала школа, можно в администрации или на ее сайте.

Во время зимних каникул у школьников будет 16 дней отдыха, а у первоклассников в Киеве такая дополнительная неделя каникул — с 19 по 25 февраля 2024 года.

В регионах продолжительность зимних каникул и их начало могут отличаться:

Ивано-Франковская область – 27 декабря 2023 года по 26 января 2024 года;

Харьковская область – с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года;

Полтавская область – с 30 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Киевская область будет определять продолжительность каникул индивидуально.

Школьники, имеющие триместровую систему обучения, начнут зимние каникулы:

с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года;

с 12 февраля 2024 года по 18 февраля 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.