Меценатські пенсії: скільки отримає пенсіонер, якщо йому пожертвували 10 000 грн

Українці можуть зробити благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера.

Фото: 24tv.ua

Пенсійний фонд України продовжує відповідати на питання громадян щодо пенсій.

Цього разу ПФ відповів на таке питання: «Хочу здійснити благодійну пожертву на користь конкретного пенсіонера. Як зрозуміти, яку суму він отримає?»

У Пенсійному фонді зазначили, що відповідно до встановленого законом порядку зі сплаченої на окремий рахунок Пенсійного фонду України благодійної пожертви 70 відсотків суми виплачується пенсіонеру, 30 відсотків суми – спрямовується до бюджету Фонду та використовується як фінансовий ресурс на виплату пенсій (стаття 72-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”).

«Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 000 грн, пенсіонер отримає 7000 грн», - сказано у повідомленні.

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