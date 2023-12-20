Незаконно судить українців: підозру отримала донеччанка, яка працює так званою суддею у «днр»

Жінка здійснює так зване «правосуддя» від імені та в інтересах росії.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Жительці Донецька, яка перейшла на бік ворога та стала "суддею" у фейковому суді "днр", заочно повідомили про підозру. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у серпні 2022 року донеччанка погодилася працювати на окупантів. Вона обійняла псевдопосаду судді "Кіровського міжрайонного суду м. Донецька днр".

Вона незаконно засуджує громадян України у відповідності до нікчемного законодавства квазіреспубліки, здійснюючи в такий спосіб «правосуддя» від імені та в інтересах рф.

Нині жінка перебуває в розшуку й стосовно неї здійснюють досудове розслідування. Підозру вона отримала у колабораційній діяльності.

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