Незаконно судит украинцев: подозрение получила дончанка, работающая так называемой судьей в «днр»

Женщина осуществляет так называемое «правосудие» от имени и в интересах рф.

Жительнице Донецка, которая перешла на сторону врага и стала "судьей" в фейковом суде "днр", заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в августе 2022 года дончанка согласилась работать на оккупантов. Она заняла псевдодолжность судьи "Кировского межрайонного суда г. Донецка днр".

Она незаконно судит граждан Украины в соответствии с ничтожным законодательством квазиреспублики, осуществляя таким образом "правосудие" от имени и в интересах рф.

В настоящее время женщина находится в розыске и в отношении ее осуществляют досудебное расследование. Подозрение она получила в коллаборационной деятельности.

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