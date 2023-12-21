Меценатские пенсии: сколько получит пенсионер, если ему пожертвовали 10 000 грн

Украинцы могут внести благотворительный взнос в пользу конкретного пенсионера.

Фото: 24tv.ua

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан о пенсиях.

В этот раз ПФ ответил на такой вопрос: «Хочу совершить благотворительное пожертвование в пользу конкретного пенсионера. Как понять, какую сумму он получит?

В Пенсионном фонде отметили, что в соответствии с установленным законом порядком из уплаченного на отдельный счет Пенсионного фонда Украины благотворительного пожертвования 70 процентов суммы выплачивается пенсионеру, 30 процентов суммы – направляется в бюджет Фонда и используется как финансовый ресурс на выплату пенсий (статья 72-1 Закона Украины) "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

«Например, если благотворительное пожертвование составляет 10 000 грн, пенсионер получит 7000 грн», - говорится в сообщении.

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