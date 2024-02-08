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Давид Арахамія пообіцяв не змінювати законом про мобілізацію норми щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає

Втім, чи йдеться про виключення переогляду осіб з інвалідністю, який пропонує запровадити Кабмін, Давид Арахамія не вказав.

Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

Правові та етичні основи застосування штучного інтелекту в судочинстві, - третя лекція суддів КСУ, відео

Судді КСУ Віктор Городовенко та Галина Юровська під час третьої лекції із циклу, присвяченому Висновку КРЄС, зокрема зазначили, що використання інструментів обробки даних як заміни юридичного дослідження суддею штучним інтелектом для допомоги суддям в ухваленні рішень може послабити здатність кожного судді ухвалювати рішення.

«Ви подаєте поганий сигнал судам, ви кажете, що в ДСА «все в порядку», але це не так»: як відбувся розгляд скарги РСУ на керівництво ДСА

Члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів врятували Максима Пампуру від неприємностей.

На голову НАЗК претендує представник Омбудсмена в місцях несвободи Віталій Нікулін

За 2023 рік Віталій Нікулін отримав 1 260 940 грн зарплати у Секретаріаті Уповноваженого, тобто, близько 105 тис. грн на місяць.

  1. Суспільство

Яке свято 8 лютого: пам’ятні дати

09:31, 8 лютого 2024
8 лютого відзначають День опери.
Яке свято 8 лютого: пам’ятні дати
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У четвер, 8 лютого, в Україні та світі відзначають низку свят. Так, сьогодні День опери. Свято присвячене вшануванню опери, яка є багатим та досить складним музичним жанром, поєднуючи в собі театр, музику і розповідь.

А ще 8 лютого День пропозиції руки і серця. Хоча це неофіційне, але дуже романтичне свято. Цей особливий день присвячений акту освідчення своїй другій половинці.

Крім цього, в Україні і світі святкують Міжнародний день шотландського віскі. Це всесвітня подія, яка присвячена насолоді від шотландського віскі та оцінці цього напою. Віскі — національний напій Шотландії, який вважається визнанням її мастерності та культури. 

Віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарія Серповидця.

Пам’ятні дати 8 лютого:

  • 1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі;
  • 1347 рік — угодою ворожих сторін закінчується громадянська війна у Візантії;
  • 1575 рік — Вільгельм Оранський засновує Лейденський університет;
  • 1587 рік — після 19 років ув'язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;
  • 1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;
  • 1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;
  • 1861 рік — сім рабовласницьких південних штатів утворюють Конфедеративні Штати Америки;
  • 1865 рік — Грегор Мендель представляє відкриті ним закони товариству природознавців у Брно;
  • 1879 рік — шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг пропонує увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу;
  • 1885 рік — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу;
  • 1887 рік — Конгрес США затверджує акт Дауеса;
  • 1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий Світ";
  • 1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;
  • 1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії — дадаїзму;
  • 1963 рік — в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;
  • 1964 рік — Beatles прибувають в аеропорт "Кеннеді" й Америку охоплює хвиля бітломанії;
  • 1965 рік — у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;
  • 1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);
  • 1971 рік — засновують одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;
  • 1972 рік — у лондонському Альберт-холі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнають непристойними;
  • 1981 рік — у тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) гине 21 людина;
  • 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;
  • 1994 рік — Україна приєднується до програми НАТО "Партнерство заради миру";
  • 1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року перейменували на Християнсько-Демократичний Союз.

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