Яке свято 8 лютого: пам’ятні дати

У четвер, 8 лютого, в Україні та світі відзначають низку свят. Так, сьогодні День опери. Свято присвячене вшануванню опери, яка є багатим та досить складним музичним жанром, поєднуючи в собі театр, музику і розповідь.
А ще 8 лютого День пропозиції руки і серця. Хоча це неофіційне, але дуже романтичне свято. Цей особливий день присвячений акту освідчення своїй другій половинці.
Крім цього, в Україні і світі святкують Міжнародний день шотландського віскі. Це всесвітня подія, яка присвячена насолоді від шотландського віскі та оцінці цього напою. Віскі — національний напій Шотландії, який вважається визнанням її мастерності та культури.
Віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарія Серповидця.
Пам’ятні дати 8 лютого:
- 1106 рік — великий князь Київський Володимир Мономах складає "Повчання" — перший дидактично-художній твір Київської Русі;
- 1347 рік — угодою ворожих сторін закінчується громадянська війна у Візантії;
- 1575 рік — Вільгельм Оранський засновує Лейденський університет;
- 1587 рік — після 19 років ув'язнення у замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчують колишню шотландську королеву і претендентку на англійський престол Марію Стюарт;
- 1600 рік — суд інквізиції виносить смертний вирок Джордано Бруно;
- 1627 рік — перше письмово зафіксоване застосування у гірництві вибухової технології;
- 1861 рік — сім рабовласницьких південних штатів утворюють Конфедеративні Штати Америки;
- 1865 рік — Грегор Мендель представляє відкриті ним закони товариству природознавців у Брно;
- 1879 рік — шотландсько-канадський інженер Сендфорд Флемінг пропонує увести часові пояси, нульовий меридіан та 24-годинний всесвітній формат часу;
- 1885 рік — опубліковане перше оповідання Бернарда Шоу;
- 1887 рік — Конгрес США затверджує акт Дауеса;
- 1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво "Новий Світ";
- 1915 рік — у Лос-Анджелесі відбувається прем'єра фільму Девіда Ґріффіта "Народження нації", включеного згодом до списку 100 найкращих фільмів усіх часів і народів;
- 1916 рік — у Цюриху (Швейцарія) група поетів оголошує про появу нової мистецької течії — дадаїзму;
- 1963 рік — в Іраку в результаті військового перевороту приходить до влади партія Баас;
- 1964 рік — Beatles прибувають в аеропорт "Кеннеді" й Америку охоплює хвиля бітломанії;
- 1965 рік — у Британії забороняють рекламу сигарет на телебаченні;
- 1969 рік — відбувається перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший — Аеробус A380);
- 1971 рік — засновують одну з трьох основних фондових бірж США — NASDAQ;
- 1972 рік — у лондонському Альберт-холі скасовують концерт Френка Заппи та Mothers of Invention, бо деякі їхні пісні були визнають непристойними;
- 1981 рік — у тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) гине 21 людина;
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;
- 1994 рік — Україна приєднується до програми НАТО "Партнерство заради миру";
- 1997 рік — у Києві створюють партію Християнсько-Народний Союз, яку 2003 року перейменували на Християнсько-Демократичний Союз.
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