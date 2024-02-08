На порядку денному — діяльність Верховного Суду та виконання бюджетної програми у 2023 році.

Верховний Суд проведе Пленум 9 лютого. На засіданні судді заслухають інформацію про діяльність Верховного Суду, Великої Палати та Апарату ВС, а також про виконання бюджетної програми у 2023 році. Про це йдеться на сайті ВС.

Засідання Пленуму ВС відбудеться у приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8 (Кловський палац), м. Київ.

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