На повестке дня – деятельность Верховного Суда и выполнение бюджетной программы в 2023 году.

Верховный Суд проведет Пленум 9 февраля. На заседании судьи заслушают информацию о деятельности Верховного Суда, Большой Палаты и Аппарата ВС, а также о выполнении бюджетной программы в 2023 году. Об этом сказано на сайте ВС.

Заседание Пленума ВС состоится в помещении Верховного Суда по адресу ул. Пилипа Орлика, 8 (Кловский дворец), г. Киев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.