На Закарпатье адвокат военного, который самовольно покинул место службы, обжаловала меру пресечения: что решил апелляционный суд

Апелляционный суд оставил военного под стражей.

Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в интересах обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины («Самовольное оставление воинской части или места службы»), на постановление следственного судьи Мукачевского горрайонного суда. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суд першої інстанції задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 16 лютого 2024 року включно, без визначення розміру застави.

З матеріалів справи відомо, що особа є військовослужбовцем, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Зважаючи на тяжкість покарання, яке може бути йому призначене у разі визнання винуватим, є вагомим психологічним фактором, який може сприяти переховуванню обвинуваченого від суду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також, відповідно до ч. 8 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-405, 407, 408, 429 КК України, застосовується виключно запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвокатки обвинуваченого залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 21 грудня 2023 року – без змін.

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