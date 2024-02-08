На Закарпатті адвокат військового, який самовільно залишив місце служби, оскаржила запобіжний захід: що вирішив апеляційний суд

Апеляційний суд залишив військового під вартою.

Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу адвокатки в інтересах обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України («Самовільне залишення військової частини або місця служби»), на ухвалу слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Суд першої інстанції задовольнив клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 16 лютого 2024 року включно, без визначення розміру застави.

З матеріалів справи відомо, що особа є військовослужбовцем, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Зважаючи на тяжкість покарання, яке може бути йому призначене у разі визнання винуватим, є вагомим психологічним фактором, який може сприяти переховуванню обвинуваченого від суду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Також, відповідно до ч. 8 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-405, 407, 408, 429 КК України, застосовується виключно запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу адвокатки обвинуваченого залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 21 грудня 2023 року – без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.