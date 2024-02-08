Какой праздник 8 февраля: памятные даты

8 февраля отмечают День оперы.

В четверг, 8 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Да, сегодня День оперы. Праздник посвящен чествованию оперы, которая является богатым и довольно сложным музыкальным жанром, сочетая в себе театр, музыку и рассказ.

А еще 8 февраля – День предложения руки и сердца. Хотя это неофициальный, но очень романтичный праздник. Этот особый день посвящен акту признания своей второй половинки.

Кроме того, в Украине и мире празднуют Международный день шотландского виски. Это всемирное событие, посвященное удовольствию шотландского виски и оценке этого напитка. Виски – национальный напиток Шотландии, который считается признанием ее мастерства и культуры.

Верующие чтят память святого пророка Захария Серповидца.

Памятные даты 8 февраля:

1106 год — великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;

1347 год — соглашением враждующих сторон заканчивается гражданская война в Византии;

1575 год — Вильгельм Оранский основывает Лейденский университет;

1587 год — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнят бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;

1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;

1627 год — первое письменно зафиксированное применение в горничестве взрывной технологии;

1861 год — семь рабовладельческих южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;

1865 год — Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;

1879 год — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;

1885 год — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу;

1887 год — Конгресс США утверждает акт Дауэса;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";

1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;

1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения – дадаизма;

1963 год — в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;

1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;

1965 год — в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;

1969 год — происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой — Аэробус A380);

1971 год — основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;

1972 год — в лондонском Альберт-холле отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;

1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;

1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";

1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которую в 2003 году переименовали в Христианско-Демократический Союз.

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