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Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Правовые и этические основы применения искусственного интеллекта в судопроизводстве – третья лекция судей КСУ, видео

Судьи КСУ Виктор Городовенко и Галина Юровская во время третьей лекции из цикла, посвященного Заключению КСЕС, отметили, что использование инструментов обработки данных как замены юридического исследования судьей искусственным интеллектом для помощи судьям в принятии решений может ослабить способность каждого судьи принимать решения.

«Вы подаете плохой сигнал судам, вы говорите, что в ГСА «все в порядке», но это не так»: как состоялось рассмотрение жалобы Совета судей на руководство ГСА

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

На главу НАПК претендует представитель Омбудсмена в местах несвободы Виталий Никулин

За 2023 год Виталий Никулин получил 1 260 940 грн зарплаты в Секретариате Уполномоченного, то есть около 105 тыс. грн в месяц.

Павел Вовк: «Не ожидаю, что судебные органы проявят смелость при оценке нарушений ВСП или ВККС, но убежден, что правда и здравый смысл в конце концов возобладают над этим абсурдом»

Павел Вовк – о мотивации своих исков к ВСП и ВККС, заявлении Романа Игнатова, конфликте интересов у члена ВСП Романа Маселко и последствиях ликвидации ОАСК для дел граждан.

  1. Общество

Какой праздник 8 февраля: памятные даты

09:31, 8 февраля 2024
8 февраля отмечают День оперы.
Какой праздник 8 февраля: памятные даты
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В четверг, 8 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Да, сегодня День оперы. Праздник посвящен чествованию оперы, которая является богатым и довольно сложным музыкальным жанром, сочетая в себе театр, музыку и рассказ.

А еще 8 февраля – День предложения руки и сердца. Хотя это неофициальный, но очень романтичный праздник. Этот особый день посвящен акту признания своей второй половинки.
Кроме того, в Украине и мире празднуют Международный день шотландского виски. Это всемирное событие, посвященное удовольствию шотландского виски и оценке этого напитка. Виски – национальный напиток Шотландии, который считается признанием ее мастерства и культуры.

Верующие чтят память святого пророка Захария Серповидца.

Памятные даты 8 февраля:

  • 1106 год — великий князь Киевский Владимир Мономах составляет "Поучение" — первое дидактически-художественное произведение Киевской Руси;
  • 1347 год — соглашением враждующих сторон заканчивается гражданская война в Византии;
  • 1575 год — Вильгельм Оранский основывает Лейденский университет;
  • 1587 год — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнят бывшую шотландскую королеву и претендентку на английский престол Марию Стюарт;
  • 1600 год — суд инквизиции выносит смертный приговор Джордано Бруно;
  • 1627 год — первое письменно зафиксированное применение в горничестве взрывной технологии;
  • 1861 год — семь рабовладельческих южных штатов образуют Конфедеративные Штаты Америки;
  • 1865 год — Грегор Мендель представляет открытые им законы обществу естествоиспытателей в Брно;
  • 1879 год — шотландско-канадский инженер Сэндфорд Флеминг предлагает ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-часовой всемирный формат времени;
  • 1885 год — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу;
  • 1887 год — Конгресс США утверждает акт Дауэса;
  • 1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";
  • 1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;
  • 1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения – дадаизма;
  • 1963 год — в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;
  • 1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;
  • 1965 год — в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;
  • 1969 год — происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой — Аэробус A380);
  • 1971 год — основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;
  • 1972 год — в лондонском Альберт-холле отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;
  • 1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;
  • 1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";
  • 1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которую в 2003 году переименовали в Христианско-Демократический Союз.

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