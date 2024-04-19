19 квітня – яке сьогодні свято та головні події

У п'ятницю, 19 квітня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:
В Україні та світі відзначають:
День проліска – для того, щоб відзначити перші ознаки весни з появою пролісків, було створено міжнародний День проліска, що відзначається 19 квітня.
День часнику – 19 квітня кожного року в США відзначають це нетипове свято.
День поезії і творчого мислення – щорічно 19 квітня світ відзначає творче й натхненне свято – День поезії і творчого мислення.
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