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19 квітня – яке сьогодні свято та головні події

09:23, 19 квітня 2024
В Україні та світі відзначають День поезії і творчого мислення.
19 квітня – яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: Eric Rothermel / Unsplash
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У п'ятницю, 19 квітня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

  • 110-тий день року
  • 256 днів до кінця року
  • схід сонця 05:55
  • захід сонця 19:58
  • тривалість дня 14.5
  • фаза місяця «прибуваючий місяць»

В Україні та світі відзначають:

День проліска – для того, щоб відзначити перші ознаки весни з появою пролісків, було створено міжнародний День проліска, що відзначається 19 квітня.

День часнику – 19 квітня кожного року в США відзначають це нетипове свято.

День поезії і творчого мислення – щорічно 19 квітня світ відзначає творче й натхненне свято – День поезії і творчого мислення.

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