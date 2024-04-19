19 квітня – яке сьогодні свято та головні події

В Україні та світі відзначають День поезії і творчого мислення.

Джерело фото: Eric Rothermel / Unsplash

У п'ятницю, 19 квітня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

110-тий день року

256 днів до кінця року

схід сонця 05:55

захід сонця 19:58

тривалість дня 14.5

фаза місяця «прибуваючий місяць»

В Україні та світі відзначають:

День проліска – для того, щоб відзначити перші ознаки весни з появою пролісків, було створено міжнародний День проліска, що відзначається 19 квітня.

День часнику – 19 квітня кожного року в США відзначають це нетипове свято.

День поезії і творчого мислення – щорічно 19 квітня світ відзначає творче й натхненне свято – День поезії і творчого мислення.

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