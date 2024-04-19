19 апреля – какой сегодня праздник и главные события

В пятницу, 19 апреля, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:
В Украине и мире отмечают:
День подснежника – для того, чтобы отметить первые признаки весны с появлением подснежников, был создан международный День подснежника, который отмечается 19 апреля.
День чеснока – 19 апреля каждый год в США отмечают этот нетипичный праздник.
День поэзии и творческого мышления – ежегодно 19 апреля мир отмечает творческий и вдохновенный праздник – День поэзии и творческого мышления.
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