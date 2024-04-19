19 апреля – какой сегодня праздник и главные события

В Украине и мире отмечают День поэзии и творческого мышления.

Источник фото: Eric Rothermel / Unsplash

В пятницу, 19 апреля, в Украине и мире отмечают ряд событий. Так, как пишет «daytoday» по астрономическому календарю сегодня:

110-й день года

256 дней до конца года

восход солнца 05:55

заход солнца 19:58

продолжительность дня 14.5

фаза луны «прибывающая луна»

В Украине и мире отмечают:

День подснежника – для того, чтобы отметить первые признаки весны с появлением подснежников, был создан международный День подснежника, который отмечается 19 апреля.

День чеснока – 19 апреля каждый год в США отмечают этот нетипичный праздник.

День поэзии и творческого мышления – ежегодно 19 апреля мир отмечает творческий и вдохновенный праздник – День поэзии и творческого мышления.

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