На Харьковщине произошла технологическая авария на газопроводе – возник пожар

В Группе Нафтогаз заявили, что авария на газопроводе в области не повлияет на газоснабжение потребителям.

На Харьковщине поздним вечером произошла технологическая авария на газопроводе в результате чего возник пожар.

В Харьковской областной военной администрации сообщили, что произошедшее не связано с боевыми действиями.

«Обстоятельства, детали выясняют специалисты», - прокомментировали ситуацию «Укринформу» в пресс-службе ОВА.

В Группе Нафтогаз заявили, что авария на газопроводе в Харьковской области не повлияет на газоснабжение потребителям.

«Технологическая авария с пожаром произошла на грани балансовой принадлежности газопровода Укргаздобычи и Оператора ГТС Украины. По имеющейся в настоящее время информации, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал», - заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ситуация под контролем.

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