Денис Малюська оценил законность ограничения прав «уклонистов»

По словам министра, все зависит от того, как депутаты сформулировали эту процедуру.

Есть ли в новом законе о мобилизации проблемы с конституционностью в вопросе ограничения прав тех, кто уклоняется от мобилизации, ответил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телемарафона.

По его словам, закон об административных услугах сейчас позволяет не предоставлять некоторые услуги.

Он уточнил, что Конституция Украины большинство прав, предусмотренных Конституцией, разрешает ограничивать в военное время. В том числе и право на имущество и право собственности.

Однако, все зависит от того, как депутаты сформулировали эту процедуру.

«Поэтому – это конституционно, теоретически. Но практически сказать сложнее. Теоретически проблемы с конституционностью могут быть, потому что это зависит от того, как сформулировали депутаты процедуру ограничения прав», – отметил Малюська.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 18 мая вступает в силу закон о мобилизации: кого полиция сможет задерживать и доставлять в ТЦК, и какие будут штрафы за неуточнение данных.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать относительно уклоняющегося соответствующие ограничения в праве управления автомобилем.

Ранее мы также писали, в чем разница между требованием и повесткой.

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