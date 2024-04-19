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Денис Малюська оцінив законність обмеження прав «ухилянтів»

08:53, 19 квітня 2024
За словами міністра, усе залежить від того, як депутати сформулювали цю процедуру.
Денис Малюська оцінив законність обмеження прав «ухилянтів»
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Чи є у новому законі про мобілізацію проблеми з конституційністю в питанні обмеження прав тих, хто ухиляється від мобілізації, відповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За його словами, що закон про адміністративні послуги зараз дозволяє не надавати деякі послуги.

Він уточнив, що Конституція України більшість прав, передбачених Конституцією, дозволяє обмежувати у воєнний час. В тому числі й право на майно та право власності.

Однак, усе залежить від того, як депутати сформулювали цю процедуру.

«Тому – це конституційно, теоретично. Але практично сказати складніше. Теоретично, проблеми з конституційністю можуть бути, бо це залежить від того, як сформулювали депутати процедуру обмеження прав», – зазначив Малюська.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 18 травня набуває сили закон про мобілізацію: кого поліція зможе затримувати та доставляти до ТЦК, і які будуть штрафи за неуточнення даних.

Також «Судово-юридична газета» писала, що навіть якщо громадянин не знаходиться за адресою і фізично не отримав вимогу ТЦК, вона буде вважатися врученою, і ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта відповідні обмеження у праві керування автомобілем.

Раніше ми також писали, у чому полягає різниця між вимогою та повісткою.

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