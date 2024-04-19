На Харківщині сталася технологічна аварія на газопроводі – виникла пожежа

У Групі Нафтогаз заявили, що аварія на газопроводі у області не вплине на газопостачання споживачам.

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На Харківщині пізно ввечері сталася технологічна аварія на газопроводі в результаті чого виникла пожежа.

В Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що подія не пов’язана з бойовими діями.

«Обставини, деталі з’ясовують фахівці», - прокоментували ситуацію «Укрінформу» у пресслужбі ОВА.

У Групі Нафтогаз заявили, що аварія на газопроводі у Харківській області не вплине на газопостачання споживачам.

«Технологічна аварія з пожежею сталася на межі балансової приналежності газопроводу Укргазвидобування та Оператор ГТС України. За наявною наразі інформацією, внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав», - заявили у пресслужбі.

Там наголосили, що ситуація під контролем.

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