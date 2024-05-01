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1 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:11, 1 травня 2024
1 травня відзначають Свято Весни та Міжнародний день праці.
1 травня: яке сьогодні свято та головні події
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У середу, 1 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 травня у світі відзначають Свято Весни та Міжнародний день праці, День глобального кохання, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога, Європейський день та День директорів шкіл, День народження поштової марки.

1 травня в церковному календарі –– Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

Календар важливих подій за 1 травня:

1907 - У багатьох європейських столицях пройшли демонстрації трудящих з нагоди свята Першого травня, а у Варшаві цього дня було оголошено загальний страйк;

1909 - У канадській провінції Онтаріо набув чинності "сухий закон";

1912 - Уперше надруковано купюру в 5 канадських доларів;

1919 – У Фінляндії затверджено національний прапор;

1931 - У Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі - 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг", за проєктом архітектора Вільяма Лема за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці та 5-а авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалася найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені були збудовані вежі Міжнародного торговельного центру;

1937 - Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, який не дозволяв США втручатися у військові події в Європі;

1943 – Німецькі нацисти скоюють масове вбивство 9000 євреїв із гетто у м. Бродах Львівщини;

1954 – У Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників у понад 150 країнах світу;

1966 – Студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор;

1997 - На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія;

1997 - Румунія вибачилася за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління;

2009 – У Швеції легалізували одностатеві шлюби.

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