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На Великдень у Києві комендантська година діятиме без змін, а біля храмів чергуватимуть поліцейські

09:06, 1 травня 2024
Також працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.
На Великдень у Києві комендантська година діятиме без змін, а біля храмів чергуватимуть поліцейські
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У Києві під час святкування Великодня 5 травня будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, ля підтримання правопорядку залучаються представники Нацполіції та співробітники муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь та зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» з метою недопущення провокацій.

Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень.

Комендантська година на Великдень діятиме без змін – з 00:00 до 05:00.

«Дорогі киян та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте - в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні – прямуйте в найближче укриття. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

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