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На Пасху в Киеве комендантский час будет действовать без изменений, а возле храмов будут дежурить полицейские

09:06, 1 мая 2024
Также будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений.
На Пасху в Киеве комендантский час будет действовать без изменений, а возле храмов будут дежурить полицейские
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В Киеве во время празднования Пасхи 5 мая будут задействованы все необходимые меры безопасности. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Так, для поддержания правопорядка привлекаются представители Нацполиции и сотрудники муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» с целью недопущения провокаций.

Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые при воздушной тревоге будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям.

Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений.

Комендантский час в Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.

«Дорогие киевлян и гости города, по возможности посмотрите богослужение онлайн – по ТВ или через YouTube или Facebook. Если все же решите пойти в храм – заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте – в стране продолжается война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать только причинения зла! Угрозу провокаций или ракетных обстрелов в этот день никто не снимает! Соблюдайте правила безопасности. Помните о сигналах воздушной тревоги. При объявлении – направляйтесь в ближайшее укрытие. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!», – отметил начальник КМВА Сергей Попко.

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