1 мая: какой сегодня праздник и главные события

1 мая отмечают Праздник Весны и Международный день труда.

В среду, 1 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 мая в мире отмечают Праздник Весны и Международный день труда, День глобальной любви, Международный день подсолнечника, День защиты носорога, Европейский день и День директоров школ, День рождения почтовой марки.

1 мая в церковном календаре – Большая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

Календарь важных событий за 1 мая:

1907 - Во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника Первого мая, а в Варшаве в этот день была объявлена всеобщая забастовка;

1909 – В канадской провинции Онтарио вступил в силу "сухой закон";

1912 – Впервые напечатана купюра в 5 канадских долларов;

1919 – В Финляндии утвержден национальный флаг;

1931 – В Нью-Йорке состоялась официальная церемония открытия самого высокого в мире здания – 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", по проекту архитектора Уильяма Лема за один год. Возведенное на углу 34-й улицы и 5-я авеню здание стоимостью 40 миллионов долларов оставалось самым высоким в мире до 1972 года, когда в Манхеттене были построены башни Международного торгового центра;

1937 – Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе;

1943 – Немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах Львовщины;

1954 – В Сеуле преподобный Мун основал Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение всемирного христианства). Сегодня церковь имеет последователей более чем в 150 странах мира;

1966 – Студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг;

1997 – На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия;

1997 – Румыния извинилась за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и "продажу" эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления;

2009 – В Швеции легализовали однополые браки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.