Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

1 мая: какой сегодня праздник и главные события

09:11, 1 мая 2024
1 мая отмечают Праздник Весны и Международный день труда.
1 мая: какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 1 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 мая в мире отмечают Праздник Весны и Международный день труда, День глобальной любви, Международный день подсолнечника, День защиты носорога, Европейский день и День директоров школ, День рождения почтовой марки.

1 мая в церковном календаре – Большая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской.

Календарь важных событий за 1 мая:

1907 - Во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника Первого мая, а в Варшаве в этот день была объявлена всеобщая забастовка;

1909 – В канадской провинции Онтарио вступил в силу "сухой закон";

1912 – Впервые напечатана купюра в 5 канадских долларов;

1919 – В Финляндии утвержден национальный флаг;

1931 – В Нью-Йорке состоялась официальная церемония открытия самого высокого в мире здания – 102-этажного "Эмпайр-Стейт-Билдинг", по проекту архитектора Уильяма Лема за один год. Возведенное на углу 34-й улицы и 5-я авеню здание стоимостью 40 миллионов долларов оставалось самым высоким в мире до 1972 года, когда в Манхеттене были построены башни Международного торгового центра;

1937 – Президент США Франклин Делано Рузвельт подписал акт о нейтралитете, который не позволял США вмешиваться в военные события в Европе;

1943 – Немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Бродах Львовщины;

1954 – В Сеуле преподобный Мун основал Церковь Объединения (Ассоциация Святого Духа за объединение всемирного христианства). Сегодня церковь имеет последователей более чем в 150 странах мира;

1966 – Студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг;

1997 – На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия;

1997 – Румыния извинилась за принудительную депортацию в трудовые лагеря тысяч этнических немцев и "продажу" эмиграционных документов, имевших место в годы коммунистического правления;

2009 – В Швеции легализовали однополые браки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный админсуд отменил постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности за несообщение в 7-дневный срок ТЦК об изменении персональных данных – детали

К мужчине домой прибыли представители ТЦК с просьбой предоставить документы относительно его семейного положения, он лично предоставил в ТЦК все необходимые документы, но у него их отказались принимать, дали направление на прохождение ВЛК и составили протокол – что решил апелляционный админсуд.

При решении вопроса о возможности адвоката иностранного государства удостоверять документы в качестве нотариуса следует руководствоваться законом о международном частном праве – позиция суда

Частноправовые отношения, возникшие между адвокатом и клиентом, дополнительно связаны с правопорядком, установленным в государстве Израиль – позиция суда относительно возможности адвоката удостоверять документы в качестве нотариуса.

Определение следственного судьи об аресте имущества автоматически прекращает свое действие в случае закрытия уголовного производства постановлением следователя или прокурора – ВС

Определение суда, вынесенное из ч. 9 в. 100 УПК после закрытия уголовного производства следователем или прокурором, которым решен вопрос о судьбе доказательств и документов, может быть обжалована как в апелляционном, так и в кассационном порядке – ОП КУС ВС.

Мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных – МИД предоставил дополнительные разъяснения

Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение консульских услуг, у него будет такая возможность – МИД.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду