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Чому влітку краще обирати ранні авіарейси: туристів попередили про ризики

23:07, 15 червня 2024
Іноді рейси затримуються доти, доки не стане прохолодніше, або взагалі скасовуються.
Чому влітку краще обирати ранні авіарейси: туристів попередили про ризики
Ілюстративне фото, джерело - REUTERS
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Влітку туристам рекомендують уникати бронювання авіаквитків на найспекотніший час дня, хоча традиційно найкращим часом для вильотів вважається перша половина дня, оскільки після обіду підвищується ризик виникнення турбулентності та затримок рейсів. Про це повідомляє The Washington Post.

Не варто обирати квитки у пору доби, коли сонце знаходиться «в зеніті», оскільки екстремальні температури, з якими вже стикається багато популярних напрямків, можуть негативно вплинути на авіарейси.

Річ у тім, що високі температури можуть змусити літаки зменшувати вагу, яку вони перевозять, що може призвести до затримок рейсів і навіть висадки «зайвих» пасажирів.

Експерти попереджають авіамандрівників, що іноді рейси затримуються доти, доки не стане прохолодніше, або взагалі скасовуються.

Крім того, у спекотні дні в салоні літака, що стоїть на злітно-посадковій смузі перед зльотом або після приземлення, може бути дуже парко. 

І хоча авіакомпанії докладають усіх зусиль для охолодження літаків, досить часто цього недостатньо. Тому пасажирам радять у літній період обирати рейси рано вранці або пізно ввечері, оскільки їх рідше зачіпають проблеми, пов'язані зі спекою.

Крім того, чимало експертів з авіаподорожей уже пропонують туристам бронювати перший рейс дня, щоб уникнути затримок через погодні умови, оскільки вони мають тенденцію накопичуватися протягом дня.

«Ніхто не любить літати о 5 ранку, але тоді прохолодніше, і літак найімовірніше вилетить вчасно», – пояснив викладач факультету авіації Університету Північної Дакоти Брайан Ділс.

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