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Почему летом лучше выбирать ранние авиарейсы: туристов предупредили о рисках

23:07, 15 июня 2024
Иногда рейсы задерживаются, пока не станет прохладнее, или вообще отменяются.
Почему летом лучше выбирать ранние авиарейсы: туристов предупредили о рисках
Иллюстративное фото, источник - REUTERS
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Летом туристам рекомендуют избегать бронирования авиабилетов на самое жаркое время дня, хотя традиционно лучшее время для вылетов считается первая половина дня, поскольку после обеда повышается риск возникновения турбулентности и задержек рейсов. Об этом сообщает The Washington Post.

Не стоит выбирать билеты в пору суток, когда солнце находится «в зените», поскольку экстремальные температуры, с которыми уже сталкивается много популярных направлений, могут негативно повлиять на авиарейсы.

Дело в том, что высокие температуры могут заставить самолеты уменьшать перевозимый вес, что может привести к задержкам рейсов и даже высадке «лишних» пассажиров.

Эксперты предупреждают авиапутешественников, что иногда рейсы задерживаются до тех пор, пока не станет прохладнее или вообще отменяются.

Кроме того, в жаркие дни в салоне самолета, стоящем на взлетно-посадочной полосе перед взлетом или после приземления, может быть очень парко. 

И хотя авиакомпании прилагают все усилия для охлаждения самолетов, довольно часто этого недостаточно. Поэтому пассажирам советуют в летний период выбирать рейсы ранним утром или поздно вечером, поскольку их реже затрагивают проблемы, связанные с жарой.

Кроме того, многие эксперты по авиапутешествиям уже предлагают туристам бронировать первый рейс дня, чтобы избежать задержек из-за погодных условий, поскольку они имеют тенденцию накапливаться в течение дня.

«Никто не любит летать в 5 утра, но тогда прохладнее, и самолет вероятнее всего вылетит вовремя», – объяснил преподаватель факультета авиации Университета Северной Дакоты Брайан Дилс.

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