Уже без опадів, вдень до 32 градусів тепла – прогноз погоди на 19 червня

В Україні у середу без опадів, вдень до 32 градусів тепла.

Джерело фото: depositphotos / ridofranz

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В Україні у середу, 19 червня, опади не очікуються, температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«Невелика хмарність, без опадів

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 22-27°», - прогнозують синоптики.

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