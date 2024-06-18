Уже без осадков, днем ​​до 32 градусов тепла – прогноз погоды на 19 июня

В Украине в среду, 19 июня, осадки не ожидаются, температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«Небольшая облачность, без осадков
Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 22-27°», - прогнозируют синоптики.
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