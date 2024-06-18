Уже без осадков, днем ​​до 32 градусов тепла – прогноз погоды на 19 июня

В Украине в среду без осадков, днем ​​до 32 градусов тепла.

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В Украине в среду, 19 июня, осадки не ожидаются, температура ночью 15-20°, днем ​​27-32°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«Небольшая облачность, без осадков

Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем ​​27-32°; в Карпатах ночью 10-15°, днем ​​22-27°», - прогнозируют синоптики.

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