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Привітання з 8 березня – найкращі побажання, вірші та листівки

17:54, 7 березня 2025
Найкращі привітання з 8 березня у віршах, прозі та в картинках дивіться у нашій добірці.
Привітання з 8 березня – найкращі побажання, вірші та листівки
Фото: online.ua
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У суботу, 8 березня, в Україні та світі святкуватимуть Міжнародний жіночий день. Цього дня усі дівчатка, дівчата та жінки планети отримують подарунки, побажання щастя та море компліменти.

Ми підготували теплі привітання з 8 березня у прозі, віршах та листівках.

Привітання з 8 березня у прозі

У свято 8 Березня я бажаю тобі вельми необхідних речей: спокою і миру в душі, радості в очах, любові в серці, сонячних і яскравих днів. Усмішок, гарного настрою, радості, щастя! Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама забажаєш.

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Дозвольте вас привітати зі святом весни – з 8 Березням! Бажаємо вам спокою, тепла, енергії, успіхів у роботі. Будьте здорові, щасливі та кохані! Нехай виправдаються всі надії, забудуться невдачі і відкриються шляхи до нових можливостей!

***

У весняне свято 8 Березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар’єрі, яскравих емоцій і вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч таких сонячних днів, як сьогоднішнє весняне свято – 8 Березня!

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Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя! Щастя вам, успіхів завжди і в усьому!

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Вітаю з 8 Березня! Весняного настрою по життю, позитивних емоцій, неймовірних вражень, любові. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота! Нових перемог, відкриттів й успіхів в усіх справах!

***

Люба моя подруго, зі святом весни тебе! Нехай щодня у житті будуть маленькі радості, приємні моменти та радощі. Бажаю тобі здійснення бажань, реалізації задумів та планів, взаємної любові, теплого і затишного будинку. Нехай радісний весняний настрій оселиться у твоєму серці і залишиться там на увесь рік.

***

Дорога матусю, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі весняного настрою, вічної молодості, нескінченного щастя і міцного здоров'я. Нехай на обличчі завжди буде твоя гарна усмішка. З любов'ю, твоя донечка/твій син!

***

Рідна моя бабусю! Спасибі тобі за любов, щиру підтримку і поради. Бажаю тобі здоров'я, бадьорості духу, хорошого настрою і впевненості у завтрашньому дні. Живи довго, дорога!

***

Кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Хочу побажати, аби ти підкорила всі вершини і досягла позамежних висот. Мені дуже хочеться, щоб ти усміхалася і раділа життю не тільки у свята. Нехай кожен день приносить тобі задоволення. Ніколи не забувай, що ти найкраща! Я тебе люблю!

***

Люба донечко, з 8 Березня тебе! Ніколи не сумуй, не здавайся і завжди йди тільки вперед, до своїх цілей. Нехай поруч будуть надійні люди, будь завжди оточена любов'ю. Променистих усмішок тобі, солодких цукерок і щирих зізнань. Зі святом тебе!

Привітання з 8 березня у віршах

Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.

Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань!

***

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

***

З 8 Березня, сонечко рідне.

Зі святом, кохана моя.

Для мене ти найкраща у світі,

Найкрасивіша зірка моя.

Я хочу, щоб ми були завжди разом,

Щоб щасливою ти була.

Без тебе мені жити тяжко,

Будь здоровою, ластівка моя!

***

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

***

В цей святковий день весняний,

Донечці найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна.

Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

***

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні реалізуються бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

Привітання з 8 березня у листівках

Фото з відкритих джерел

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