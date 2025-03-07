Привітання з 8 березня – найкращі побажання, вірші та листівки

У суботу, 8 березня, в Україні та світі святкуватимуть Міжнародний жіночий день. Цього дня усі дівчатка, дівчата та жінки планети отримують подарунки, побажання щастя та море компліменти.
Ми підготували теплі привітання з 8 березня у прозі, віршах та листівках.
У свято 8 Березня я бажаю тобі вельми необхідних речей: спокою і миру в душі, радості в очах, любові в серці, сонячних і яскравих днів. Усмішок, гарного настрою, радості, щастя! Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама забажаєш.
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Дозвольте вас привітати зі святом весни – з 8 Березням! Бажаємо вам спокою, тепла, енергії, успіхів у роботі. Будьте здорові, щасливі та кохані! Нехай виправдаються всі надії, забудуться невдачі і відкриються шляхи до нових можливостей!
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У весняне свято 8 Березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар’єрі, яскравих емоцій і вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч таких сонячних днів, як сьогоднішнє весняне свято – 8 Березня!
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Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя! Щастя вам, успіхів завжди і в усьому!
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Вітаю з 8 Березня! Весняного настрою по життю, позитивних емоцій, неймовірних вражень, любові. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота! Нових перемог, відкриттів й успіхів в усіх справах!
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Люба моя подруго, зі святом весни тебе! Нехай щодня у житті будуть маленькі радості, приємні моменти та радощі. Бажаю тобі здійснення бажань, реалізації задумів та планів, взаємної любові, теплого і затишного будинку. Нехай радісний весняний настрій оселиться у твоєму серці і залишиться там на увесь рік.
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Дорога матусю, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі весняного настрою, вічної молодості, нескінченного щастя і міцного здоров'я. Нехай на обличчі завжди буде твоя гарна усмішка. З любов'ю, твоя донечка/твій син!
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Рідна моя бабусю! Спасибі тобі за любов, щиру підтримку і поради. Бажаю тобі здоров'я, бадьорості духу, хорошого настрою і впевненості у завтрашньому дні. Живи довго, дорога!
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Кохана, вітаю тебе з 8 Березня! Хочу побажати, аби ти підкорила всі вершини і досягла позамежних висот. Мені дуже хочеться, щоб ти усміхалася і раділа життю не тільки у свята. Нехай кожен день приносить тобі задоволення. Ніколи не забувай, що ти найкраща! Я тебе люблю!
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Люба донечко, з 8 Березня тебе! Ніколи не сумуй, не здавайся і завжди йди тільки вперед, до своїх цілей. Нехай поруч будуть надійні люди, будь завжди оточена любов'ю. Променистих усмішок тобі, солодких цукерок і щирих зізнань. Зі святом тебе!
Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!
***
З весни початком! З днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
***
З 8 Березня, сонечко рідне.
Зі святом, кохана моя.
Для мене ти найкраща у світі,
Найкрасивіша зірка моя.
Я хочу, щоб ми були завжди разом,
Щоб щасливою ти була.
Без тебе мені жити тяжко,
Будь здоровою, ластівка моя!
***
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
***
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
Ти така у нас одна!
***
В цей святковий день весняний,
Донечці найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
Зі святом весни і тепла,
Бажаю, жінки, вам добра.
Щоб не знали ні горя, ні зла,
Щастя, усмішок зичу вам сповна.
Хай на серці пісня звучить,
Сонце в душі нічого не затьмить.
Люди добрі в житті трапляються,
А ваші мрії завжди збуваються.
***
Із Міжнародним днем жінок вітаю!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні реалізуються бажання,
І ніжність подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
Фото з відкритих джерел
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