Amazon представила Nova Act — штучний інтелект, що працює в браузері без участі користувача

Нова модель ШІ Nova Act може шукати житло, заповнювати форми й клікати кнопки замість людини.

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Компанія Amazon презентувала нову модель штучного інтелекту під назвою Nova Act, яка здатна автономно виконувати завдання у веббраузері без участі користувача. Про це повідомляє CNBC.

Nova Act орієнтована на розробників, які створюють автоматизованих цифрових агентів — програмні рішення, що можуть самостійно виконувати багатоступеневі дії в онлайн-середовищі.

Наприклад, нова модель може шукати житло за заданими параметрами, заповнювати онлайн-форми й взаємодіяти з вебсайтами.

Схожі рішення вже розробляли й інші гравці ринку. У жовтні 2024 року компанія Anthropic презентувала інструмент Computer Use, здатний імітувати дії користувача в браузері: вводити текст, натискати кнопки тощо. У грудні Google анонсувала власну систему — Deep Research, а в січні 2025 року OpenAI запустила агента Operator, що планує подорожі, робить онлайн-замовлення й резервує столи в ресторанах.

Як зазначає видання, запуск Nova Act є частиною довгострокової стратегії Amazon щодо розвитку генеративного штучного інтелекту. Зокрема, компанія інвестує в розробку процесорів Trainium, інтегрує штучний інтелект у голосові помічники для торгівлі та медицини, а також активно оновлює Alexa, надаючи їй нові функції на базі штучного інтелекту.

Крім того, дочірня структура Amazon Web Services (AWS) створила окрему команду для розробки агентів штучного інтелекту, а також внутрішню дослідницьку групу, що працює над концепцією штучного загального інтелекту (AGI). Обидві напряму підпорядковуються CEO Amazon Енді Джессі.

Поки що Nova Act доступна лише для розробників у тестовому режимі. У майбутньому компанія планує відкрити публічний сайт для ознайомлення з можливостями нової моделі.

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