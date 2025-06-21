Літнє сонцестояння 2025: що це, традиції, прикмети

21 червня — День літнього сонцестояння, яке знаменує найдовший день року, коли сонце досягає найвищої точки на небі в Північній півкулі.
День літнього сонцестояння настає, коли один з полюсів землі нахилений до сонця під найбільшим кутом.
Назва цього явища пов’язана з тим, що поблизу точки сонцестояння схилення Сонця впродовж кількох днів змінюється дуже повільно. Його висота у верхній кульмінації у дні до та після сонцестояння практично однакова, звідси і назва, бо здається, що "Сонце стоїть". День літнього сонцестояння у північній півкулі вважають за початок астрономічного літа.
Здавна День літнього сонцестояння вважався найбільш магічним в багатьох народів. Це була мить сонячного апогею, символічного зеніту життєвої сили.
Що обов’язково потрібно зробити в цей день:
прокиньтеся зі сходом сонця.
сформулюйте бажання та обов’язково запишіть їх, так вони швидше збудуться.
вдягніть щось яскраве й гарне.
погуляйте на природі, це зарядить вас енергією на цілий рік.
намагайтеся слідкувати за тим, щоб ваш внутрішній діалог був позитивним, вимкніть внутрішнього критика.
проведіть день у гарному настрої та з користю для себе.
Важливо в цей день:
Народні прикмети на День літнього сонцестояння:
Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.
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