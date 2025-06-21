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Літнє сонцестояння 2025: що це, традиції, прикмети

10:57, 21 червня 2025
День літнього сонцестояння 21 червня знаменує найдовший день та найкоротшу ніч року в Північній півкулі.
Літнє сонцестояння 2025: що це, традиції, прикмети
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21 червня — День літнього сонцестояння, яке знаменує найдовший день року, коли сонце досягає найвищої точки на небі в Північній півкулі. 

День літнього сонцестояння настає, коли один з полюсів землі нахилений до сонця під найбільшим кутом.

Назва цього явища пов’язана з тим, що поблизу точки сонцестояння схилення Сонця впродовж кількох днів змінюється дуже повільно. Його висота у верхній кульмінації у дні до та після сонцестояння практично однакова, звідси і назва, бо здається, що "Сонце стоїть". День літнього сонцестояння у північній півкулі вважають за початок астрономічного літа.

Здавна День літнього сонцестояння вважався найбільш магічним в багатьох народів. Це була мить сонячного апогею, символічного зеніту життєвої сили.

Що обов’язково потрібно зробити в цей день:

  • прокиньтеся зі сходом сонця.

  • сформулюйте бажання та обов’язково запишіть їх, так вони швидше збудуться.

  • вдягніть щось яскраве й гарне.

  • погуляйте на природі, це зарядить вас енергією на цілий рік.

  • намагайтеся слідкувати за тим, щоб ваш внутрішній діалог був позитивним, вимкніть внутрішнього критика.

  • проведіть день у гарному настрої та з користю для себе.

Важливо в цей день:

  • Уникати будь-яких конфліктів, бо негативна енергія може залишитися надовго у вашому житті.
  • Не загадувати «чужі» бажання, вони не матимуть сили. Мрії мають бути такими, реалізація яких принесе вам щастя.
  • Не ігнорувати своїх емоцій: втома чи стрес можуть заблокувати реалізацію наміру.

Народні прикмети на День літнього сонцестояння:

Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.

  • Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.
  • Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.
  • Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.
  • Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.
  • Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.
  • Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.
  • Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.

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