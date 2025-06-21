Літнє сонцестояння 2025: що це, традиції, прикмети

День літнього сонцестояння 21 червня знаменує найдовший день та найкоротшу ніч року в Північній півкулі.

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21 червня — День літнього сонцестояння, яке знаменує найдовший день року, коли сонце досягає найвищої точки на небі в Північній півкулі.

День літнього сонцестояння настає, коли один з полюсів землі нахилений до сонця під найбільшим кутом.

Назва цього явища пов’язана з тим, що поблизу точки сонцестояння схилення Сонця впродовж кількох днів змінюється дуже повільно. Його висота у верхній кульмінації у дні до та після сонцестояння практично однакова, звідси і назва, бо здається, що "Сонце стоїть". День літнього сонцестояння у північній півкулі вважають за початок астрономічного літа.

Здавна День літнього сонцестояння вважався найбільш магічним в багатьох народів. Це була мить сонячного апогею, символічного зеніту життєвої сили.

Що обов’язково потрібно зробити в цей день:

прокиньтеся зі сходом сонця.

сформулюйте бажання та обов’язково запишіть їх, так вони швидше збудуться.

вдягніть щось яскраве й гарне.

погуляйте на природі, це зарядить вас енергією на цілий рік.

намагайтеся слідкувати за тим, щоб ваш внутрішній діалог був позитивним, вимкніть внутрішнього критика.

проведіть день у гарному настрої та з користю для себе.

Важливо в цей день:

Уникати будь-яких конфліктів, бо негативна енергія може залишитися надовго у вашому житті.

Не загадувати «чужі» бажання, вони не матимуть сили. Мрії мають бути такими, реалізація яких принесе вам щастя.

Не ігнорувати своїх емоцій: втома чи стрес можуть заблокувати реалізацію наміру.

Народні прикмети на День літнього сонцестояння:

Якщо вночі добре видно зорі, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо вранці помітите росу на траві, то влітку рідко дощитиме.

Якщо покласти монетку біля дверей, то цей рік принесе вам багато грошей.

Якщо надворі безвітряно, то у червні буде спекотно.

Якщо на вулиці хмарно, то очікуйте негоди.

Якщо сьогодні спекотно, то така погода буде все літо.

Якщо почуєте стрекотіння коників, то незабаром піде дощ.

Якщо в День літнього сонцестояння зустріти схід сонця, то упродовж року ви не будете хворіти.

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