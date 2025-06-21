Чоловік обманом заволодів телефоном знайомого та отримав 200 годин громадських робіт

Чоловік отримав покарання за незаконне заволодіння телефоном.

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На Полтавщині чоловіка 1994 року народження судили за привласнення чужого майна шляхом шахрайства. Про це повідомляє Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області

Як встановлено в ході розгляду справи, обвинувачений під час розмови з товаришем під приводом необхідності зробити телефонний дзвінок попросив скористатися його мобільним телефоном. Одержавши пристрій, він зник з місця події та розпорядився чужим майном на власний розсуд. Сума заподіяних збитків становила 6 059 гривень.

Під час судового процесу чоловік визнав свою вину у повному обсязі, а потерпілий заявив про відсутність матеріальних претензій, оскільки телефон було повернуто. Він також просив призначити обвинуваченому покарання у вигляді громадських робіт.

У результаті суд ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначити йому покарання — 200 годин громадських робіт.

Вирок набуде законної сили через 30 днів, якщо не буде подано апеляційної скарги.

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