Мужчина обманом завладел телефоном знакомого и получил 200 часов общественных работ

Мужчина получил наказание за незаконное завладение телефоном.

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В Полтавской области мужчину 1994 года рождения судили за присвоение чужого имущества путем мошенничества. Об этом сообщает Горишнеплавневский городской суд Полтавской области.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, обвиняемый при разговоре с товарищем под предлогом необходимости совершить телефонный звонок попросил воспользоваться его мобильным телефоном. Получив устройство, он скрылся с места происшествия и распорядился чужим имуществом по собственному усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила 6 059 гривен.

В ходе судебного процесса мужчина признал свою вину в полном объеме, а потерпевший заявил об отсутствии материальных претензий, поскольку телефон был возвращен. Он также просил назначить обвиняемому наказание в виде публичных работ.

В результате суд принял признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание – 200 часов общественных работ.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней, если не будет подана апелляционная жалоба.

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