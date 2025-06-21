В ГНС напомнили, в каких случаях имущество налогоплательщика увольняется из налогового залога

Основанием для освобождения имущества налогоплательщика из налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, удостоверяющий окончание любого из указанных выше событий.

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Налоговая служба в Одесской области информирует, в каких случаях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога.

Указывается, что согласно п. 93.1 ст. 93 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога со дня:

получения контролирующим органом подтверждения полного погашения суммы налогового долга и/или рассроченных (отсроченных) денежных обязательств и процентов за пользование рассрочкой (отсрочкой) в установленном законодательством порядке (подп. 93.1.1 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

признания налогового долга безнадежным (подп. 93.1.2 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

вступления в законную силу соответствующего решения суда о прекращении налогового залога в рамках процедур, определенных законодательством по вопросам банкротства (подп. 93.1.3 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

получения налогоплательщиком в результате проведения процедуры административного или судебного обжалования либо в других случаях, предусмотренных ст. 55 НКУ, решения соответствующего органа о признании неправомерными и/или отмене ранее принятых решений о начислении суммы денежного обязательства (подп. 93.1.4 п. 93.1 ст. 93 НКУ);

получения налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со ст. 92 НКУ (подп. 93.1.6 п. 93.1 ст. 93 НКУ).

Основанием для освобождения имущества налогоплательщика от налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, подтверждающий завершение любого из событий, определённых в п. 93.1 ст. 93 НКУ.

В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со ст. 95 НКУ такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения поступления средств в бюджет от такой продажи.

В случае продажи в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения полного погашения налогового долга покупателем объекта приватизации.

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