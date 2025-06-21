В ГНС напомнили, в каких случаях имущество налогоплательщика увольняется из налогового залога

Налоговая служба в Одесской области информирует, в каких случаях имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога.
Указывается, что согласно п. 93.1 ст. 93 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) имущество налогоплательщика освобождается от налогового залога со дня:
Основанием для освобождения имущества налогоплательщика от налогового залога и его исключения из соответствующих государственных реестров является соответствующий документ, подтверждающий завершение любого из событий, определённых в п. 93.1 ст. 93 НКУ.
В случае продажи имущества, находящегося в налоговом залоге, в соответствии со ст. 95 НКУ такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения поступления средств в бюджет от такой продажи.
В случае продажи в процессе приватизации единого имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия такое имущество освобождается от налогового залога (с внесением изменений в соответствующие государственные реестры) со дня получения контролирующим органом подтверждения полного погашения налогового долга покупателем объекта приватизации.
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