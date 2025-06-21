Доплата к пенсии от 300 гривен: как дата рождения влияет на выплату

Пенсионеры старше 70 лет могут получать доплату по возрасту.

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В 2025 году дополнительная индексация пенсий не предусмотрена. Однако некоторые категории пенсионеров всё же могут получить увеличение выплат.

Речь идёт о доплатах, которые начисляются по возрасту. Их размер составляет 300, 456 или 570 гривен — в зависимости от возрастной группы.

Так, пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на дополнительные средства:

лица от 70 до 74 лет — до 300 грн;

от 75 до 79 лет — до 456 грн;

старше 80 лет — до 570 грн.

Следует знать, что эта надбавка начинает начисляться не с начала месяца, а со дня, следующего за достижением соответствующего возраста. Поэтому в первый месяц сумма будет меньше. Например, если 70 лет исполнилось 15 июня, то в июне доплата составит лишь 150 грн, а с июля уже — полные 300 грн. Об этом сообщает На пенсии.

Стоит отметить, что доплаты не суммируются. Когда человеку исполняется 75 лет, он получает не новую доплату сверх старой. Пенсионная выплата увеличивается только на 156 грн, а не на 456 грн, так как доплаты не складываются, а заменяют друг друга.

В то же время, если пенсионная выплата превышает 10 340,30 грн, дополнительные надбавки по возрасту не предусмотрены. Если же сумма меньше, Пенсионный фонд начисляет надбавку автоматически — без необходимости обращаться лично.

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