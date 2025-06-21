Доплата до пенсії від 300 гривень: як дата народження впливає на виплату

Пенсіонери старше 70 років можуть отримувати доплату за віком.

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У 2025 році більше індексація пенсій не передбачена. Втім, деякі категорії пенсіонерів все ж можуть отримати збільшення виплат.

Мова йде про доплати, які нараховуються за віком. Їх розмір становить 300, 456 або 570 гривень — залежно від вікової групи.

Так, пенсіонери у віці від 70 років можуть розраховувати на додаткові кошти:

особи від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

старші за 80 років — до 570 грн.

Слід знати, що ця надбавка починає нараховуватись не з початку місяця, а з дня, що слідує за досягненням відповідного віку. Тому в перший місяць сума буде меншою. Наприклад, якщо 70 років виповнилося 15 червня, то в червні доплата складе лише 150 грн, а з липня вже — повні 300 грн. Про це повідомляє На пенсії.

Варто зазначити, що доплати не сумуються. Коли людині виповнюється 75 років, вона отримує не нову доплату поверх старої. Пенсійна виплата зросте лише на 156 грн, а не на 456 грн, адже доплати не плюсуються, а замінюють одна іншу.

Водночас, якщо пенсійна виплата перевищує 10 340,30 грн, додаткові надбавки за віком не передбачені. Якщо ж сума менша, Пенсійний фонд нараховує надбавку автоматично — без потреби звертатись особисто.

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