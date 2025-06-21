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Летнее солнцестояние 2025: что это, традиции, приметы

10:57, 21 июня 2025
День летнего солнцестояния 21 июня знаменует самый длинный день и самую короткую ночь в Северном полушарии.
Летнее солнцестояние 2025: что это, традиции, приметы
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21 июня — День летнего солнцестояния, который знаменует самый длинный день в году, когда солнце достигает самой высокой точки на небе в Северном полушарии.

День летнего солнцестояния наступает, когда один из полюсов Земли наклонён к солнцу под наибольшим углом.

Название этого явления связано с тем, что вблизи точки солнцестояния склонение Солнца в течение нескольких дней изменяется очень медленно. Его высота в верхней кульминации в дни до и после солнцестояния практически одинакова, отсюда и название, так как кажется, что "Солнце стоит". День летнего солнцестояния в Северном полушарии считается началом астрономического лета.

С давних времён День летнего солнцестояния считался самым магическим у многих народов. Это был момент солнечного апогея, символического зенита жизненной силы.

Что обязательно нужно сделать в этот день:

  • проснитесь с восходом солнца.
  • сформулируйте желания и обязательно запишите их — так они быстрее сбудутся.
  • наденьте что-то яркое и красивое.
  • прогуляйтесь на природе — это зарядит вас энергией на весь год.
  • старайтесь следить за тем, чтобы ваш внутренний диалог был позитивным, отключите внутреннего критика.
  • проведите день в хорошем настроении и с пользой для себя.

Важно в этот день:

  • Избегать любых конфликтов, так как негативная энергия может остаться надолго в вашей жизни.
  • Не загадывать «чужие» желания — они не будут иметь силы. Мечты должны быть такими, осуществление которых принесёт вам счастье.
  • Не игнорировать свои эмоции: усталость или стресс могут заблокировать реализацию намерений.

Народные приметы на День летнего солнцестояния:

  • Если ночью хорошо видно звёзды — в этом году будет щедрый урожай.
  • Если утром заметна роса на траве — летом редко будет дождь.
  • Если положить монетку у двери — этот год принесёт вам много денег.
  • Если на улице безветренно — в июне будет жарко.
  • Если пасмурно — ожидайте непогоды.
  • Если сегодня жарко — такая погода продержится всё лето.
  • Если услышите стрекотание кузнечиков — скоро пойдёт дождь.
  • Если в День летнего солнцестояния встретить восход солнца — в течение года вы не будете болеть.

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