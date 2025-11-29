29 листопада – яке сьогодні свято та головні події дня

29 листопада відзначають Міжнародний день жінок-правозахисниць.

29 листопада світ відзначає День ягуара, День мурахоїдів, День електронних привітань та Міжнародний день жінок-правозахисниць. Православна церква вшановує мучеників Парамона і Філумена.

Іменини сьогодні святкують: Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

цього дня в історії:

• 1929 — американський льотчик Річард Берд із трійкою супутників вперше в історії пролетів над Південним полем.

• 1947 — Генасамблея ООН ухвалила план поділу Палестини, що відкрив шлях до створення Держави Ізраїлю.

• 1959 — вперше на американському телебаченні транслювали церемонію вручення премії «Ґреммі».

• 1963 — президент США Ліндон Джонсон створив комісію Воррена для розслідування вбивства Джона Кеннеді.

• 1990 — Рада Безпеки ООН дозволила реалізувати силу проти Іраку, якщо він не виведе війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.

• 1994 р. — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття.

• 1996 — Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії виніс перший вирок.

• 1999 — указом Президента України затверджено офіційні символи глави держави: прапор, знак, печатку та булаву.

• 2007 — БЮТ та «Наша Україна — Народна Самооборона» сформували коаліцію у Верховній Раді VI скликання.

