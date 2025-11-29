29 ноября – какой сегодня праздник и главные события дня
29 ноября мир отмечает День ягуара, День муравьедов, День электронных поздравлений и Международный день женщин-правозащитниц. Православная церковь чтит мучеников Парамона и Филумена.
Именины сегодня празднуют: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.
В этот день в истории:
• 1929 — американский летчик Ричард Берд с тремя спутниками впервые в истории пролетел над Южным полюсом.
• 1947 — Генассамблея ООН приняла план раздела Палестины, открывший путь к созданию Государства Израиль.
• 1959 — впервые на американском телевидении транслировали церемонию вручения премии «Грэмми».
• 1963 — президент США Линдон Джонсон создал комиссию Уоррена для расследования убийства Джона Кеннеди.
• 1990 — Совет Безопасности ООН разрешил применить силу против Ирака, если он не выведет войска из Кувейта до 15 января 1991 года.
• 1994 — Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия.
• 1996 — Международный трибунал по бывшей Югославии вынес первый приговор.
• 1999 — указом Президента Украины утверждены официальные символы главы государства: флаг, знак, гербовая печать и булава.
• 2007 — БЮТ и «Наша Украина — Народная Самооборона» сформировали коалицию в Верховной Раде VI созыва.
