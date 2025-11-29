  1. Общество

29 ноября – какой сегодня праздник и главные события дня

09:24, 29 ноября 2025
29 ноября отмечают Международный день женщин-правозащитниц.
29 ноября мир отмечает День ягуара, День муравьедов, День электронных поздравлений и Международный день женщин-правозащитниц. Православная церковь чтит мучеников Парамона и Филумена.

Именины сегодня празднуют: Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей.

В этот день в истории:

  1929 — американский летчик Ричард Берд с тремя спутниками впервые в истории пролетел над Южным полюсом.

  1947 — Генассамблея ООН приняла план раздела Палестины, открывший путь к созданию Государства Израиль.

  1959 — впервые на американском телевидении транслировали церемонию вручения премии «Грэмми».

  1963 — президент США Линдон Джонсон создал комиссию Уоррена для расследования убийства Джона Кеннеди.

  1990 — Совет Безопасности ООН разрешил применить силу против Ирака, если он не выведет войска из Кувейта до 15 января 1991 года.

• 1994 — Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию об охране биологического разнообразия.

• 1996 — Международный трибунал по бывшей Югославии вынес первый приговор.

  1999 — указом Президента Украины утверждены официальные символы главы государства: флаг, знак, гербовая печать и булава.

  2007 — БЮТ и «Наша Украина — Народная Самооборона» сформировали коалицию в Верховной Раде VI созыва.

