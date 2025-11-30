  1. Суспільство

6500 грн Зимової підтримки — до якої дати потрібно подати заяву

19:29, 30 листопада 2025
Українці можуть подати заяву на одноразову виплату 6500 грн.
Фото: pfu.gov.ua/rv
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні розпочався прийом заявок на отримання 6 500 грн Зимової підтримки для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:

– дітей із малозабезпечених сімей;

– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;

– дітей під опікою чи піклуванням;

– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;

– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;

– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Дедлайн подачі заяв

Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Кошти зараховуються на Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання. Витратити їх можна протягом пів року на теплі речі, ліки та вітаміни.

У 2025 році виплату отримають понад 660 тисяч громадян. Бюджет програми — 4,3 млрд грн.

Як отримати 6500 грн Зимової підтримки

Користувачі застосунку Дія повинні:

Переконатися, що застосунок Дія оновлено до останньої версії;

Обрати Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн

Підтвердити, що у є активна Дія.Картка, на яку буде зараховано кошти. Якщо Дія.Картки немає – Дія під час формування заяви запропонує її відкрити онлайн.

Відправити сформовану заявку.

Якщо ви не користуєтесь застосунком “Дія”, подайте письмову заявку у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України:

Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на Зимові 6500 грн, відкрити Дія.Картку чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку

Кошти надійдуть:

  • на рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки (наразі Дія.Картка доступна виключно для оплати телефоном)
  • або на іншу картку зі спеціальним режимом використання.

